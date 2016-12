Streifenwagen. © Bernd Settnik/Archiv

Kriminalität

Weihnachten: Viele Familienstreits, Polizei muss schlichten

Mehrere Familien haben über die Weihnachtstage wegen gewalttätiger Streitigkeiten die Polizei zu Hilfe gerufen. In Buchholz (Landkreis Harburg) würgte ein 40 Jahre alter Mann seine zehn Jahre ältere Lebensgefährtin in der Nacht zu Heiligabend im Streit, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.