Kirche

Der neue Vechtaer Weihbischof Wilfried Theising hat die Äußerungen des thüringischen AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke zur Holocaust-Gedenkstätte in Berlin als "unerträglich" bezeichnet.

Vechta. Er setze als Seelsorger aber weiter auf Dialog, sagte Theising am Donnerstag in Vechta. "Ich würde mich nicht dem Gespräch mit ihm verweigern", betonte der Weihbischof. Den Argumenten Höckes dürfe nicht zu viel Raum gegeben werden. Wichtig sei, nicht "mit denselben Mitteln zurückzuschlagen".

Theising wird am 28. Januar offiziell in sein Amt als Offizial in Vechta eingeführt und ist damit der Vertreter des Bischofs von Münster im Oldenburger Land. Er ist der Nachfolger von Heinrich Timmerevers, der im August neuer Bischof von Dresden-Meißen wurde. Der aus dem Münsterland stammende Theising war zuletzt Weihbischof für die Region Niederrhein.

dpa