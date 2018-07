Hannover

Das Geld werde zeitnah zum Start des neuen Kindergartenjahres angewiesen.

Hintergrund: Trotz Erziehermangels und Kritik von Kommunen sollen in Niedersachsen künftig Erzieherinnen statt Grundschullehrern für die Sprachförderung in Kindergärten eingesetzt werden. Die waren bisher für Sprachförderstunden im letzten Kita-Jahr zuständig. Der Städtetag etwa hatte bisher gerügt, das Land schiebe mit der Reform die Sprachförderung von Vorschulkindern auf die Kommunen ab und gebe ihnen zudem keine ausreichende Vorbereitungszeit. Angesichts des Personalmangels in den Kindergärten könnten die Kommunen so schnell keine Kapazität für solide vorschulische Sprachförderung aufbauen.

Von den 32,5 Millionen Euro jährlich sind 85 Prozent für mehr Personal vorgesehen, 15 Prozent sollen in Fachberatung fließen.

dpa