Schulen

Seit zehn Jahren können sich auch Schulmensen Sterne verdienen: Damit das Essen für die Kinder und Jugendlichen abwechslungsreich und gesund ist, unterstützt die Verbraucherzentrale Niedersachsen die Schulen seit 2007 bei einer Verbesserung ihres Verpflegungsangebotes.

Osnabrück. In diesem Schuljahr nahmen 24 Schulen aus ganz Niedersachsen an dem Programm teil, 23 wurden am Donnerstag in Osnabrück prämiert.

"Sie begleiten die Träger der Schulen bei einer sehr großen Herausforderung", sagte Michael Kühne vom niedersächsischen Landwirtschaftsministerium, welches das Programm "Schule auf EssKurs" fördert. Bisher hätten insgesamt etwa 100 Schulen teilgenommen, sagte Kathrin Bratschke von der Verbraucherzentrale.

dpa