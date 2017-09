Musik

Große Ehre für ein kleines Festival aus Niedersachsen: Das "Watt en Schlick" ist bei der Verleihung der "Helga!"-Awards in der Königskategorie "Bestes Festival" ausgezeichnet worden.

Hamburg. "Wir haben eine Mega-Zeit gehabt bei Euch, das war supersympathisch", erklärten die Laudatoren von der Band OK Kid, die im August beim "Watt en Schlick" gespielt hatten. Das Spektakel in Dangast an der Nordsee mit wenigen tausend Zuschauern fand in diesem Jahr zum vierten Mal statt.

Bei der Preisverleihung am Donnerstagabend auf dem Hamburger Reeperbahnfestival wurde außerdem "A Summer's Tale" (Niedersachsen) für die "Inspirierendste Festival-Idee" gekürt. In der Kategorie "Feinstes Booking" gewann das "Maifeld Derby" in Mannheim. Die "leidenschaftlichste Festival-Performance" ging an den englischen Sänger Benjamin Clementine (28) für seinen Auftritt beim Haldern Pop. Das Festival am Niederrhein gewann zudem in der Kategorie "Bestes Gewissen".

Die Preise wurden in insgesamt sieben Kategorien verliehen. Über den "Helga!", der zum fünften Mal vom Fachmagazin "Festivalguide" vergeben wurde, entscheidet eine Jury aus mehr als 50 Journalisten. Ausnahme ist die Publikumskategorie "Bestes Festival": Hier wird der Sieger von den Fans im Internet bestimmt.

dpa