Agrar

Die Rinderzucht und die künstliche Besamung von Milchkühen spielen im Agrarland Niedersachsen eine wichtige Rolle. Die Rechnung ist einfach: Ohne Kalb kann die Kuh keine Milch geben.

Verden. Die Verdener Firma Masterrind gehört in dem Bereich zu den führenden Unternehmen. Das Hauptgeschäft: Rinderbesamung und Spermahandel. Doch was macht eine gute Milchkuh aus? An Zuchtkriterien mangelt es nicht. Der Verein Provieh sieht aber eine einseitige Zuchtausrichtung auf Hochleistungskühe, die nur durch Kraftfutter ihre hohe Milchleistung bringen können und so letztlich in Nahrungskonkurrenz zum Menschen stehen.

dpa