Eine Frau hält in Bremen eine Verdi Fahne auf einer Kundgebung hoch. © Carmen Jaspersen

Tarife

Rund 1200 Länderbeschäftigte in Niedersachsen und Bremen haben nach Gewerkschaftsangaben am Mittwoch vorübergehend die Arbeit niedergelegt und für eine bessere Bezahlung demonstriert.

Bremen/Hannover. Schwerpunkte der Warnstreiks und betrieblichen Aktionen waren Hannover und Bremen, wie Verdi mitteilte. Zu den Teilnehmern gehörten Beschäftigte von Hochschulen und Behörden sowie angestellte Lehrer. Zum Warnstreik hatte neben Verdi auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aufgerufen.

In Hannovers Innenstadt organisierten die Gewerkschaften eine Demonstration und eine "mager gedeckte Tafel der Länderbeschäftigten". In Bremen versammelten sich nach GEW-Angaben mehr als 500 Menschen vor dem Sitz der Finanzsenatorin und forderten bessere Arbeitsbedingungen im Bildungsbereich.

Hintergrund der Proteste sind die Tarifverhandlungen für die im öffentlichen Dienst Beschäftigten bei Bund und Kommunen. Die zweite Tarifrunde ist am kommenden Montag und Dienstag in Potsdam. Die Gewerkschaften ziehen mit der Forderung nach insgesamt sechs Prozent mehr Geld in die Tarifrunde. Darin enthalten sind eine lineare Gehaltserhöhung und weitere strukturelle Komponenten. Der angestrebte Abschluss soll auf die Beamten von Ländern und Kommunen übertragen werden.

dpa