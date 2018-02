Gewerkschafter der IG Metall stehen an einer Feuertonne. © Daniel Reinhardt

Tarife

Warnstreiks im Norden gehen weiter

Die ganztägigen Warnstreiks der IG Metall Küste in Norddeutschland sind am Donnerstag fortgesetzt worden. Bei Mercedes in Hamburg ruhte die Arbeit seit 4.00 Uhr, bei Kolbenschmidt im niedersächsischen Papenburg seit 6.00 Uhr. In Schleswig-Holstein legten die Beschäftigten der GKN Driveline in Kiel sowie der Pumpenhersteller Flowserve SIHI in Itzehoe ihre Arbeit ebenfalls mit dem Beginn der Frühschicht nieder.