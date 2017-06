Tarife

Warnstreiks im Kfz-Handwerk: Autokorso durch Braunschweig

Im Tarifkonflikt im niedersächsischen Kfz-Gewerbe haben sich rund 150 Beschäftigte an einem Autokorso in Braunschweig beteiligt. Weitere Warnstreiks waren in Hannover und Emden geplant, in der Landeshauptstadt allein an drei Orten.