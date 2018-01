Teilnehmer einer Kundgebung der IG Metall schwenken Fahnen der Gewerkschaft. © Martin Sehmisch/IG Metall

Tarife

Warnstreiks der IG Metall Küste im ganzen Norden

Die Tarifauseinandersetzung in der norddeutschen Metallindustrie steuert auf einen ersten Höhepunkt zu. Die IG Metall Küste hat heute in 150 Betrieben in allen fünf norddeutschen Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen.