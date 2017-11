Eine Person hält eine Trillerpfeife mit dem Logo der Gewerkschaft Verdi. © Stefan Sauer/Archiv

Tarife

Warnstreik der Zusteller in Bremen und Bremerhaven

In Bremen und Bremerhaven sind am Samstag nach Gewerkschaftsangaben wegen eines Warnstreiks von Paketzustellern zahlreiche Pakete liegen geblieben. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem Ausstand aufgerufen, um ihren Forderungen in den Tarifverhandlungen Nachdruck zu verleihen.