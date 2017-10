Wangerooger Pottwal übersteht Herbststürme

Tiere

Das Pottwalskelett auf der Insel Wangerooge hat die ersten Herbststürme gut überstanden. "Das Exponat steht stabil und sicher trotz der starken Winde", sagte Silke Schmidt vom Nationalparkhaus Wangerooge.

Wangerooge. Dort wurde das Knochengerüst im April auf dem Außengelände aufgebaut. Das Interesse am Schicksal des 2016 am Wangerooger Strand verendeten Tieres sei riesig. "Die Besucher wollen wissen, wie groß und schwer der Wal war und wo sich seine Organe befanden", sagte die Leiterin der Einrichtung. Der Pottwal gehörte zu einer Gruppe von 30 jungen Tieren, die Anfang 2016 an der Nordseeküste gestrandet und verendet war.

