Dunkle Wolken eines Waldbrandes steigen am Montag aus dem Gebiet der Lieberoser Heide in Brandenburg auf. Auch in Niedersachsen ist die Feuergefahr groß.

Sicherheit

Das heiße und trockene Wetter hat die Waldbrandgefahr in Niedersachsen weiter steigen lassen. Das teilten die Landesforsten am Montag mit.

Braunschweig. In Lüchow im Wendland und Faßberg in der Südheide wurde bereits die zweithöchste Warnstufe 4 auf dem Waldbrandgefahren-Index des Deutschen Wetterdienstes erreicht.

Am Dienstag könnte auch in Soltau, Bergen, Nienburg, Wittingen-Vorhop bei Gifhorn und Celle die Stufe 4 erreicht werden. Vor allem in den lichten Kiefernwäldern im Nordosten Niedersachsens sei die Gefahr hoch, warnten die Landesforsten erstmals in diesem Jahr. Rauchen ist deshalb im Wald bis Ende Oktober verboten. Auch heiße Katalysatoren und aus dem Wagen geworfene Kippen könnten Brände entfachen.

