Cloppenburg

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, meldete ein Landwirt am Freitagabend den Beamten, dass junge Männer in seinem Wald ein Feuer angezündet hatten. Gemeinsam fuhren Bauer und Polizei zu dem Waldstück und fanden dort sechs Männer im Alter von 22 bis 26 Jahren, die am Feuer saßen und Bier tranken. Nachdem ihnen erklärt wurde, dass sich trotz Kontrolle bei dem heißen Sommerwetter ein Feuer schnell durch das trockene Unterholz des Waldes ausbreiten kann, waren die Männer einsichtig und löschten das Lagerfeuer.

dpa