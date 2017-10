Wahlkampf in Niedersachsen: Merkel fordert Machtwechsel

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lächelnd bei einer Wahlkampfveranstaltung. © C. Charisius/Archiv

Wahlen

Kurz vor der Landtagswahl in Niedersachsen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel im Wahlkreis des CDU-Landesvorsitzenden Bernd Althusmann um Stimmen für die CDU geworben.

Seevetal. "Ich möchte ein Niedersachsen haben, das sich an der Bewältigung der großen Probleme der inneren und äußeren Sicherheit heute aktiv beteiligen kann", sagte Merkel vor bis zu 1000 Besuchern in der Lagerhalle einer Gemüsefirma in Seevetal im Landkreis Harburg.

Niedersachsen brauche einen Machtwechsel, denn die derzeitige Regierung bringe das Land nicht ausreichend voran. Als Beispiel nannte sie zum Beispiel das Thema Bildung. "Was ich von der Schule in Niedersachsen höre, das könnte echt besser sein." Auch bei den Themen Digitalisierung und Landwirtschaft werde eine CDU-geführte Regierung unter Althusmann mehr erreichen. Wie dieser bat sie die Zuhörer eindringlich darum, eine rot-rot-grüne Regierung in Niedersachsen zu verhindern.

Merkel unterstützt die niedersächsische CDU mit insgesamt fünf Wahlkampfauftritten. Nach dem Termin in Seevetal wurde sie am späten Abend in Vechta erwartet.

Mit dem ungewöhnlichen Veranstaltungsort bei einer Gemüsefirma in Seevetal wollte die CDU nach eigenen Angaben keine besondere Botschaft senden. "Es brauchte eine Halle, die den Sicherheitsauflagen des BKA genügt", teilte eine Sprecherin mit.

