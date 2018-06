Unbekannte haben in Hitzacker (Landkreis Lüchow-Dannenberg) einen Waffenschrank gestohlen, in dem sich unter anderem zwei Jagdgewehre befanden. Im Keller eines unverschlossenen Mehrparteienhauses hätten die Täter mehrere Räume aufgebrochen, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit.