Extremismus

Waffendiebstahl: Zusammenhang mit Franco A. wird geprüft

Nach einem Waffendiebstahl am Bundeswehr-Standort Munster wird geprüft, ob der terrorverdächtige Oberleutnant Franco A. im Zusammenhang mit der Tat steht. In Munster in der Lüneburger Heide wurden im Februar eine Pistole, zwei Sturmgewehre und 60 Schuss Munition aus einem Panzer gestohlen.