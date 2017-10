Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). © H. Hollemann/Archiv

Vorstand der Niedersachsen-SPD tagt zu Regierungsoptionen

Der Landesvorstand der niedersächsischen SPD ist am Donnerstag in Hannover zu Beratungen über mögliche Regierungsoptionen zusammengekommen. Zuvor hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in einem Gespräch mit der CDU ein Sondierungsgespräch in der kommenden Woche vereinbart, um Chancen für eine große Koalition auszuloten. "Wir haben verabredet, dass wir versuchen wollen, während der Gespräche und späteren Verhandlungen die Gremien der niedersächsischen SPD auf Ballhöhe zu halten", sagte Weil vor Beginn der Sitzung.