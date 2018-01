Vorsitz-Kandidatin Piel will Grüne nach links rücken

Parteien

Die Kandidatin für den Vorsitz der Grünen, Anja Piel, will die Partei "ein Stück weiter nach links rücken". Dies sei nötig, "damit man das Gleichgewicht hält", sagte sie der "Welt" (Online, Print: Dienstag).

Berlin. Die Gesellschaft brauche "ganz dringend ein Gegengewicht zu dem Rechtspopulismus, der sich nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa weiter entwickelt".

Neben ihren Kernkompetenzen wie Klima- und Umweltschutz müssten die Grünen auch Fragen der sozialen Gerechtigkeit und der Umverteilung stärker thematisieren, darunter Kinderarmut, die Situation von Familien oder die Pflegesituation, sagte Piel, die Landtagsfraktionschefin in Niedersachsen ist.

Zugleich ging Piel auf Distanz zu Forderungen des ebenfalls kandidierenden schleswig-holsteinischen Umweltministers Robert Habeck, der das Flügeldenken bei den Grünen überwinden will. Der Abgesang auf die Flügel ersetze nicht die Debatte, ob sich die Grünen eher links oder eher in der Mitte positionieren wollten: "Es gibt die Realität der Flügel, und es gibt auch die Chance, durch Reibung in den Debatten gute Lösungen entstehen zu lassen", sagte die selbst dem linken Flügel zugerechnete Niedersächsin.

Im ZDF unterstütze sie Habecks Begehr, Übergangszeiten zu regeln, die es grünen Ministern ermöglichen, bei einer Wahl in ein Parteiamt ihre Ministeriumsübergabe zu regeln und vorübergehend beide Ämter parallel wahrzunehmen. Bisher ist das ausgeschlossen. "Ich glaube, es braucht solche Übergangszeiten", sagte Piel, ohne sich zur Länge zu äußern.

