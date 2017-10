Vorerst keine weiteren Bodycams für Polizei

Polizei

Niedersachsen wird vorerst keine weiteren Körperkameras für Polizisten anschaffen. Hintergrund sei, dass ein dafür notwendiges Gesetz nicht mehr im Landtag verabschiedet wurde, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch.

Hannover. Das Parlament war nach dem Verlust der Regierungsmehrheit für Rot-Grün vorzeitig aufgelöst worden. Die geplante Tonaufzeichnung mit den sogenannten Bodycams stelle ein Hindernis dar, weil es mit der derzeitigen Rechtslage unvereinbar sei, hieß es aus dem Ministerium. "Sobald ein neues Polizeigesetz beschlossen ist, werden die Bodycams flächendeckend in Niedersachsen ausgerollt", sagte der Sprecher. Zuvor hatte die "Neue Presse" (Mittwoch) über die Verzögerung berichtet.

Von Dezember bis Ende März waren in allen Polizeidirektionen des Landes insgesamt 21 Bodycams getestet worden. In der dreimonatigen Phase waren nach Angaben des Innenministeriums etwa 866 Videosequenzen mit den am Körper getragenen Kameras aufgenommen worden. In 66 Fällen habe dies zur Aufklärung von Straftaten beigetragen. Der Pilotversuch war von der Polizei als Erfolg bezeichnet worden.

dpa