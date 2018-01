Ein Spaziergänger ist bei Sturm am Strand von St. Peter-Ording unterwegs. © B. Marks/Archiv

Wetter

Vorerst keine Sturmflutgefahr mehr an der Nordseeküste

An der deutschen Nordseeküste besteht vorerst keine Sturmflutgefahr mehr. Die Warnung sei am späten Abend aufgehoben worden, teilten der Deutsche Wetterdienst (DWD) und das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie am Donnerstag mit.