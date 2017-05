Notfälle

Vor Entschärfung: Blindgängerverdacht an fünf Punkten

Vor einer der bundesweit größten Bombenentschärfungen in Hannover hat sich der Verdacht auf Blindgänger an 5 von 13 zuvor lokalisierten Stellen bestätigt. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.