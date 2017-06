Notfälle

Vor Eisdiele angezündet: Mann schwebt noch in Lebensgefahr

Nachdem sich ein 52-Jähriger bei einem Selbstmordversuch in Osnabrück selbst angezündet hat, schwebt er nach wie vor in Lebensgefahr. Ein Sprecher der Polizei sagte am Dienstag, der 52-Jährige sei noch nicht über den Berg und werde in einer Spezialklinik behandelt.