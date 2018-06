Goslar

Pro Jahr kommen regelmäßig mehr als 100 000 Besucher, sagte der Direktor der Harzer Welterbe-Stiftung, Gerhard Lenz. Das Jubiläum der Bergwerksschließung will sie am 30. Juni mit einer besonderen Veranstaltung begehen. "Wir haben alle heute noch lebenden Mitarbeiter eingeladen, die damals am Rammelsberg beschäftigt waren", sagte Lenz. "Es werden etwa 50 Leute kommen."

dpa