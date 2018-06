Amt Neuhaus

Für den Landstreifen östlich der Elbe nahe Bleckede und Hitzacker mit damals gut 6000 Einwohnern war es eigentlich eine Heimkehr: Die Ortschaften gehörten bereits von 1689 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zu Hannover. Die Alliierten ordneten den sogenannten Neuhäuser Streifen dann 1945 der sowjetischen Besatzungszone zu. Unmittelbar nach der Wende 1989 machten sich Einwohner für die Rückkehr nach Niedersachsen stark. Am 30. Juni 1993 war es dann soweit. An diesem Samstag wird mit einer Feierstunde in der Marienkirche in Neuhaus an das Ereignis erinnert. Daran will auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) teilnehmen.

dpa