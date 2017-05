Ursula von der Leyen. © Patrick Seeger/Archiv

Parteien

Von der Leyen an Spitze niedersächsischer Bundeswahlliste

Niedersachsens CDU zieht mit Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen an der Spitze in die Bundestagswahl im September. Die Liste der Kandidaten wurde mit 106 von 114 Stimmen gebilligt, wie CDU-Generalsekretär Ulf Thiele am Samstag im Anschluss an den Parteitag in Hannover sagte.