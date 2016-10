Ein Krankenwagen im Einsatz. © Arno Burgi/Archiv

Unfälle

Von Güterzug überrollt: Drei Menschen tot

Drei Menschen sind in Hannover von einem Güterzug überrollt worden und dabei ums Leben gekommen. Die Hintergründe des Unglücks am späten Montagabend waren zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Dienstag sagte.