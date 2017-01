Museen

Vom Wohnzimmer ins Museum: Bilder kehren zurück

Fünf Bilder von alten Worpsweder Malern kehren am Donnerstag in das Künstlerdorf bei Bremen zurück: Der Berliner Kunstsammler Wolfgang Böhm überlässt der Kulturstiftung des Landkreises Osterholz Gemälde von Paula Modersohn-Becker (1876-1907), Fritz Overbeck (1869-1909), Hans am Ende (1864-1918) und Otto Modersohn (1865-1943) als Dauerleihgaben.