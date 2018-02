Vom Geier bis zum Kolibri: Inventur im Vogelpark

Tiere

Im Weltvogelpark Walsrode werden derzeit die Bewohner im Rahmen einer großen Inventur erfasst und begutachtet. Tierärzte, Biologen und Pfleger sind mit dem Messen und Wiegen noch bis Ende Februar beschäftigt, wie eine Park-Sprecherin mitteilte.

Walsrode. "Eine regelmäßige Bestandsaufnahme ist für die tägliche Arbeit mit unseren Vögeln enorm wichtig", sagte Sprecherin Janina Buse rund sechs Wochen vor dem Saisonstart. In der Winterpause sei das einfacher. "Wir wägen immer ab, ob wir sehr nervösen und scheuen Vögeln unnötigen Stress ersparen können", betonte Buse. Oft bestehe ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen den Tierpflegern und ihren Schützlingen. "Die meisten Vögel wissen: Das ist mein Mensch, da droht mir keine Gefahr."

Bei der großen Jahresinventur werden rund 4000 Vögel erfasst. Der Park zeigt etwa 650 Arten aus aller Welt. So geht es in den kommenden Wochen um gewaltige Gänsegeier, eher bedrohliche Rothalskasuare, friedliche Kakadus und die bunten Kolibris, deren Eier nicht größer als ein Pfefferminzdragee sind.

Beim Zählen von kleinen Schwarmvögeln wie etwa den flinken Loris werden Kameras eingesetzt. Bei den großen Greifvögeln geht der Tierpfleger oft gleich mit auf die Waage, während die Tiere auf dem Falknerhandschuh sitzen. Geöffnet ist der Park in diesem Jahr vom 17. März bis zum 28. Oktober. Übrigens: In den Schnabel eines Pelikans passen rund zehn Liter Wasser, ein großer Eimer also.

dpa