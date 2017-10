Volkswagen verdient auch mit Kernmarke mehr

Auto

Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hat in den ersten neun Monaten im laufenden Geschäft deutlich mehr Gewinn abgeworfen. Das um Sonderkosten für die Dieselaffäre bereinigte operative Ergebnis der Stammmarke kletterte im Jahresvergleich auf rund 2,5 Milliarden Euro.

Wolfsburg. Der Wert lag damit etwa doppelt so hoch wie zum Ende des dritten Quartals 2016, wie das Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mitteilte.

Zwar sind die Zahlen nicht direkt mit dem Vorjahreswert vergleichbar, weil VW mehrere ausländische Importgesellschaften nicht mehr zur Marke zählt. Das schlägt sich aber vor allem im Umsatz nieder. Dieser sank von 77,7 Milliarden Euro auf zuletzt 58,8 Milliarden Euro.

Die Kernmarke profitierte unter anderem vom guten Lauf in China. Aber vor allem das Spar- und Umbauprogramm "Zukunftspakt" soll eine Rolle gespielt haben. Es wurde im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht.

dpa