Niedersachsen Auto - Volkswagen ruft Polo- und Seat-Modelle zurück Volkswagen ruft 219 000 Polo-Exemplare des aktuellen Modelljahres wegen Problemen mit Gurtschloss-Halterungen der Rückbank zurück. Dies betreffe auch 191 000 Seat-Modelle der Baureihen Ibiza und Arona, deren Gurtschlösser ähnlich konfiguriert seien, sagte ein VW-Sprecher am Freitag in Wolfsburg.

Ein Volkswagen-Logo, aufgenommen am 08.03.2016 am Volkswagen Werk in Wolfsburg. Quelle: Julian Stratenschulte/Archiv