Blick auf ein Schild mit einem Volkswagen Logo. © Julian Stratenschulte/Archiv

Auto

Volkswagen kommt bei Umbau der Kernmarke voran

Der tiefgreifende Umbau der Volkswagen-Kernmarke VW kommt voran. Bis Ende 2020 soll der letzte der bislang 4500 Leiharbeiter der Marke in Deutschland gegangen sein, wie Personalchef Karlheinz Blessing am Freitag in Wolfsburg zur Umsetzung des "Zukunftspakts" sagte.