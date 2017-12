Das Firmenschild eines Volkswagen Autohauses in Schanghai. © Gero Breloer/Archiv

Auto

Volkswagen: erstmals drei Millionen Autos nach China

Als erster Autohersteller hat die Marke Volkswagen in China drei Millionen Autos in einem Jahr in einem einzigen Markt an die Kunden ausgeliefert. "China entwickelt sich weiter in einem enormen Tempo, so wie die Marke Volkswagen", sagte der China-Chef für VW-Passagierwagen, Stephan Wöllenstein, am Mittwoch in Peking.