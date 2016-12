Junge Puten in einem Stall. © Carmen Jaspersen/Archiv

Gesundheit

Vogelgrippe in weiterem Stall in Niedersachsen

In einem Puten-Maststall im Landkreis Oldenburg gibt es den dritten Vogelgrippe-Fall in Niedersachsen. In dem Stall in der Gemeinde Dötlingen sei der Erreger H5N8 festgestellt worden, wie das niedersächsische Landwirtschaftsministerium am Samstag mitteilte.