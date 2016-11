Freilaufende Hühner. © Arne Dedert/Archiv

Gesundheit

Vogelgrippe grassiert weiter am Bodensee

Die Zahl der mit Vogelgrippe infizierten Vögel am Bodensee steigt weiter. Man habe mittlerweile bereits 260 Vögel positiv auf das Virus H5N8 getestet, berichtete ein Sprecherin des Agrarministeriums am Sonntag in Stuttgart.