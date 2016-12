Ein Schild weist auf den Sperrbezirk wegen Geflügelgrippe hin. © Ingo Wagner/Archiv

Gesundheit

Vogelgrippe: Bisher fast 180 000 Tiere getötet

Nach einem neuen Fall von Vogelgrippe in Hude im Kreis Oldenburg werden dort 13 500 Puten getötet. Bisher sei das Virus H5N8 in sechs kommerziellen Geflügelhaltungen sowie in einem Kleinbetrieb bestätigt, sagte Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) am Donnerstag in Wardenburg bei Oldenburg.