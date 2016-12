Junge Puten in einem Stall. © Carmen Jaspersen/Archiv

Gesundheit

Vogelgrippe: Auch Ställe in Cloppenburg und Vechta betroffen

Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in einem Maststall in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) müssen auch in Cloppenburg und Vechta Tausende Puten getötet werden. In Vechta bestehe in zwei Betrieben ein erhöhtes Risiko, weil dort der gleiche Futtermeister wie in Dötlingen im Einsatz gewesen sei, teilte ein Sprecher des Landkreises am Sonntag mit.