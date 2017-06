Parteien

Die aus der Alfa-Partei von Bernd Lucke hervorgegangenen Liberal-Konservativen Reformer sollten nach Ansicht des Vize-Chefs Christian Schäfer nicht zur Bundestagswahl antreten.

Bremen. Eine Teilnahme würde "das Prinzip der enttäuschten Erwartungen" weiter nähren, sagte Schäfer der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Wenn ich von vornherein weiß, ich kann die fünf Prozent im Moment nicht bekommen, und ich nehme an der Wahl teil, dann kostet mich das sehr viel Mühe und Geld. Und am Ende habe ich ganz viele enttäuschte Mitglieder", warnte Schäfer. Er ist Mitglied der Bremer Bürgerschaft und der letzte Abgeordnete der Partei in einem Landesparlament.

Schäfer sagte, für ein erfolgreiches politisches Arbeiten sei ein langer Atem nötig. Er verwies auf die "desaströsen" Wahlergebnisse in Schleswig-Holstein und dem Saarland, wo seine Partei je auf nur 0,2 Prozent kamen.

Am Samstag treffen sich die Liberal-Konservativen Reformer (LKR) in Verden zu ihrem Bundesparteitag. Dabei soll entschieden werden, ob die rund 2000 Mitglieder zählende Partei an der Bundestagswahl teilnimmt oder nicht. Im Europaparlament hat die Partei fünf Abgeordnete, darunter auch Bernd Lucke, der als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl antreten will.

dpa