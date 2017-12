Das Logo des niederländischen Lebensmittelkonzerns Vion in Bad Bramstedt. © Maja Hitij/Archiv

Lebensmittel

Vion verzichtet auf Schlachtungen am 2. Weihnachtsfeiertag

Der Vion-Schlachthof in Emstek hat seinen Antrag auf Genehmigung von Schweineschlachtungen am 2. Weihnachtsfeiertag zurückgezogen. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit.