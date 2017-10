Das Wort «Rechtschreiben» steht auf einem Schild. © Felix Kästle/Archiv

Bildung

Viertklässler haben Probleme mit der Rechtschreibung

Niedersachsens Viertklässler haben große Probleme mit der Rechtschreibung. Im bundesweiten Kompetenzvergleich erzielten die Schüler in diesem Bereich nach Bremen und Berlin besonders ungünstige Ergebnisse, heißt es in der Studie IQB-Bildungstrend, die die Kultusministerkonferenz (KMK) am Freitag in Berlin veröffentlichte.