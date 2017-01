Jahreswechsel

Ein kleines Mädchen ist in der Silvesternacht in Bremen mit einem Böller beworfen worden. Der Sprengkörper explodierte direkt neben ihr, wie die Polizei mitteilte.

Bremen. Das Kind erlitt einen leichten Schock und musste in einem Rettungswagen behandelt werden. Die Vierjährige war mit ihrer Familie in einer Fußgängerzone spazieren gegangen, als ein 16-Jähriger aus einer Gruppe junger Männer den Sprengkörper neben das Mädchen warf. Nach Angaben der Polizei hielt der Vater des Kindes den Jugendlichen so lange fest, bis ein Streifenwagen eintraf.

dpa