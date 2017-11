Unfälle

Vierjährige nach Sturz aus drittem Stock schwer verletzt

Bei einem Sturz aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Osterholz-Scharmbeck ist ein vierjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kletterte die Vierjährige am Dienstagabend in einem unbeaufsichtigten Moment auf die Arbeitsplatte in der Küche und gelangte so an das geöffnete Küchenfenster.