Das Blaulicht eines Polizei-Streifenwagens leuchtet. © Stefan Puchner/Archiv

Kriminalität

Vier mutmaßliche Dealer festgenommen

Der Polizei in Hessen und Niedersachsen ist ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Ermittler nahmen am Donnerstag vier mutmaßliche Rauschgifthändler fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Kassel am Freitag mitteilten.