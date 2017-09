Unfälle

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall: Auto überschlägt sich

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Vechta sind vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Letzterer, ein 40-Jähriger, hatte in Dinklage das Auto eines 23-Jährigen überholen wollen - just in dem Moment, als der 23-Jährige nach links abbog.