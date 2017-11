Vier Verletzte bei Explosion in Salzgitter: Ursache unklar

In Salzgitter arbeiten Feuerwehrleute an einem vierstöckigen Wohnblock. © Rudolf Karliczek

Notfälle

Eine heftige Detonation in einem Wohnblock - vier Menschen werden verletzt, zwei von ihnen schwer. Zwei Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Unglücks ist bislang unklar.

Salzgitter. Bei einer Explosion in einem vierstöckigen Wohnblock in Salzgitter sind vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die Detonation ereignete sich nach Angaben der Polizei am Samstagabend in einer Wohnung. "Zurzeit können wir keine Angaben zur Ursache und zur Höhe des Sachschadens machen", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Nähere Erkenntnisse soll es am Montag geben.

Drei Männer im Alter von 27, 39 und 64 Jahren und eine 60-jährige Frau kamen ins Krankenhaus. Zwei der Männer erlitten schwere Verletzungen, die Frau wurde leicht verletzt. Zunächst war die Feuerwehr von mehr als 15 Verletzten ausgegangen.

Das Gebäude wurde in den Abendstunden evakuiert. Die Bewohner konnten in nahen Einrichtungen untergebracht werden. Die Außenfassade des Hauses sei beschädigt, zudem seien bei der Explosion Glassplitter durch die Luft geflogen. "Die Wohnung, in der sich die Explosion ereignete und die darunterliegende Wohnung sind nicht mehr bewohnbar", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Experten der Polizei und Feuerwehr sowie ein Gutachter ermittelten.

dpa