Unfälle

Vier Schwerverletzte bei Unfall in Ostfriesland

Vier Menschen - darunter ein Kind - sind bei einem Autounfall in Ostfriesland schwer verletzt worden. Eine Verletzte schwebt in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 71-Jähriger einer Autofahrerin am Donnerstag auf der Bundesstraße in Veenhusen die Vorfahrt genommen haben, wie die Polizei Leer mitteilte.