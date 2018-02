Osnabrücker «Ossensamstag». Friso Gentsch/Archiv © Friso Gentsch

Brauchtum

Viele Narren zu Umzügen in Hannover und Osnabrück erwartet

Zum Traditionsumzug Ossensamstag erwarten die Organisatoren wieder viele Tausend Besucher in der Osnabrücker Innenstadt. 77 Wagen- und Fußgruppen nehmen an dem närrischen Tross mit rund 1200 Teilnehmern teil, Start ist am Samstag um 14.00 Uhr. Auch in Hannover wollen die Narren am Mittag in einem langen Umzug durch die Stadt ziehen.