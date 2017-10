Tourismus

Zum arbeitsfreien Reformationstag am 31. Oktober erwarten die niedersächsischen Touristenorte viele Gäste. Während in der Lüneburger Heide die Auslastung nach Angaben der Tourismusgesellschaft Lüneburger Heide GmbH bereits rund 55 Prozent beträgt, hofft das Tourismus- und Marketingunternehmen Nordsee GmbH auf gutes Wetter.

Goslar/Emden/Lüneburg. "Im Herbst sind wir sehr stark vom Wetter abhängig", sagte die Geschäftsführerin der Nordsee GmbH Carolin Wulke. Wegen des Reformationsjubiläums ist der 31. Oktober in diesem Jahr bundesweit ein gesetzlicher Feiertag. An diesem Tag jährt sich Martin Luthers Thesenanschlag an der Tür der Schlosskirche in Wittenberg zum 500. Mal.

dpa