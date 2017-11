Regentropfen liegen auf einem Regenschirm. © Silas Stein

Agrar

Viel Regen: Kein Ende der Ernte in Niedersachsen abzusehen

Starker Regen in den vergangenen Monaten hat den Abschluss der Erntearbeiten in Niedersachsen in weite Ferne gerückt. Nicht nur bei den Zuckerrüben, deren Ernte erst im September begonnen habe, seien die Arbeiten noch nicht beendet, teilte das Landvolk Niedersachsen am Montag in Hannover mit.