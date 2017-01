Trümmer des zerstörten Führerhauses am Hafen von Surwold. © Lars Klemmer/Archiv

Schifffahrt

Verunglücktes Binnenschiff wieder im Heimathafen

Das im emsländischen Surwold bei einer Brückenkollision auf dem Küstenkanal beschädigte Schiff ist wieder in seinem Heimathafen. Der Frachter "Emilie D" sei am Wochenende vom Schiffseigner in den Hafen der Stadt Haren gebracht worden, teilte am Dienstag die Polizei mit.